Ал. Миранчук: Ари поздравляет с победами и хочет поскорее вернуться в строй

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук отметил, что команда ощущает нехватку травмированного нападающего Ари.
«Ари нам, конечно, не хватает. Тяжело без него, но это футбол, нужно двигаться дальше. Никто не застрахован от таких происшествий. Надеюсь, в скором времени он восстановится. Следим за Ари, поддерживаем, интересуемся, как у него дела. По его «инстаграму» видно, что он делает упражнения, восстанавливается потихоньку. Ари тоже за нами следит — поздравляет с победами, желает продолжения успешной серии и хочет поскорее вернуться в строй. Мы очень ждём его!» — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Полное интервью с Алексеем Миранчуком читайте на «Чемпионате» в скором времени.
Ал. Миранчук: «Локомотив» будет привыкать к лидерству, набирать обороты и очки