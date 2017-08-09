«Крылья Советов» отдадут полузащитника в аренду сопернику «Краснодара» в ЛЕ

Сербский опорный полузащитник Срджан Мияйлович перейдёт из «Крыльев Советов» в «Црвену Звезду» на правах годичной аренды с правом последующего выкупа. Официально о сделке должно быть объявлено в ближайшие дни.
Мияйлович перешёл в «Крылья Советов» в феврале 2017 года из турецкой команды «Кайсериспор». Срджан является воспитанником «Црвены Звезды», которой предстоит сыграть с «Краснодаром» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.
В нынешнем сезоне ФНЛ 23-летний футболист принял участие в пяти матчах «Крыльев Советов».