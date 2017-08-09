Ал. Миранчук: было ощущение, что после ухода из «Локомотива» начнутся проблемы

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал, почему остался в клубе и продлил контракт, несмотря на договорённость с «Рубином» и интерес со стороны «Зенита», «Спартака» и «Краснодара».
«Головой я всё равно понимал: не нужно уходить из «Локомотива». Складывалось ощущение, что сердце не будет принадлежать новому клубу, буду чувствовать себя некомфортно и начнутся проблемы. В итоге решил остаться и очень рад, что вышло именно так», — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Полное интервью с Алексеем Миранчуком читайте на «Чемпионате» в скором времени.
Ал. Миранчук: «Локомотив» будет привыкать к лидерству, набирать обороты и очки