Роуз попал в сферу интересов «Интера»

В услугах защитника «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуза заинтересован миланский «Интер», утверждает TMW. Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы оба клуба из Манчестера. В частности, «МЮ», по данным СМИ, был готов предложить «шпорам» Люка Шоу в обмен на Роуза.
На трансферном рынке Дэнни Роуз оценивается в € 20 млн.
В минувшем сезоне защитник провёл 18 матчей в чемпионате Англии, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2021 года.