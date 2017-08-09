«Манчестер Сити» снова попытается приобрести Бускетса

«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса. Как сообщает Onda Cero, представители английского клуба уже отправили в стан сине-гранатовых запрос по поводу опорного хавбека. «Горожане» пытались приобрести испанского игрока ещё год назад, но тогда сделка не состоялась.
Отмечается, что в переходе Бускетса лично заинтересован главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола, который знаком с 29-летним футболистом по работе в «Барселоне».
Контракт Бускетса с каталонцами рассчитан до 2021 года, а в его соглашении есть пункт об отступных, которые составляют составляют € 200 млн.
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