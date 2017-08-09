«ПСЖ» заплатит «Монако» за трансфер Мбаппе € 155 млн

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе близок к переходу в «ПСЖ». Ранее стало известно, что 18-летний футболист отказал «Реалу», отдав предпочтение парижанам. «ПСЖ» уже вступил в переговоры с монегасками.
Как сообщает TF1, парижане выложат за французского форварда € 155 млн без учёта бонусов, хотя ранее «Монако» был готов расстаться с талантливым нападающим не менее чем за € 180 млн.
Сам Мбаппе склонялся к переходу в «Реал», но мадридцы хотели выкупить права на футболиста и отправить его обратно в «Монако» в годичную аренду. «ПСЖ» готов сразу предоставить форварду место в основном составе.
Источник: Мбаппе отказал «Реалу», отдав предпочтение «ПСЖ»