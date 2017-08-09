Моуринью: Ибрагимович ближе к возвращению в «МЮ», чем в любой другой клуб

Нападающий Златан Ибрагимович может вернуться в «Манчестер Юнайтед». Такой вариант не исключил главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.
«Ибрагимович ближе к возвращению в «Манчестер Юнайтед», чем в любой другой клуб», — сказал Моуринью в эфире Mediaset Premium.
Контракт 35-летнего нападающего с манкунианцами истёк летом этого года. Руководство «Манчестер Юнайтед» хотело продлить договор, но Ибрагимович, который восстанавливается после травмы колена, отказался. Ранее стало известно, что швед зачислил своих детей в футбольную академию «МЮ».
Ибрагимович отказался от рекордного контракта в MLS и хочет вернуться в «МЮ»