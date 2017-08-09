Очевидцы сообщили об эвакуации десятков человек со стадиона «Открытие Арена»

Очевидцы сообщили об эвакуации десятков человек с домашнего стадиона московского «Спартака» «Открытие Арена», который расположен в Тушино. Об этом сообщил официальный сайт телеканала «Рен ТВ».
Отмечается, что на данный момент на месте работают оперативные службы столицы. По сведениям источника, эвакуация связана с угрозой взрыва.
Ближайший матч на стадионе «Открытие Арена» должен состояться 9 августа. «Спартак» в 5-м туре РФПЛ сыграет против тульского «Арсенала». Начало матча запланировано на 19:30 мск.
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