Моуринью: «Манчестер Юнайтед» проиграл Кубок, но не проиграл сезон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвёл итоги матча за Суперкубок УЕФА, в котором манкунианцы проиграли «Реалу» (1:2).
«Могу сказать, что я доволен. Да, мы проиграли Кубок, но мы не проиграли сезон. Сезон начался здесь, но Премьер-лига для нас начинается в воскресенье. Сегодня «Манчестер Юнайтед» лучше, чем в прошлом сезоне, когда мы выиграли Лигу Европы», — цитирует Моуринью пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Первый матч в английской Премьер-лиге «МЮ» проведёт 13 августа с «Вест Хэм Юнайтед».
Моуринью: если бы использовались видеоповторы, то в основное время была бы ничья