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Моуринью: «Манчестер Юнайтед» проиграл Кубок, но не проиграл сезон

9 августа 2017, среда. 10:20 Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвёл итоги матча за Суперкубок УЕФА, в котором манкунианцы проиграли «Реалу» (1:2).

«Могу сказать, что я доволен. Да, мы проиграли Кубок, но мы не проиграли сезон. Сезон начался здесь, но Премьер-лига для нас начинается в воскресенье. Сегодня «Манчестер Юнайтед» лучше, чем в прошлом сезоне, когда мы выиграли Лигу Европы», — цитирует Моуринью пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Первый матч в английской Премьер-лиге «МЮ» проведёт 13 августа с «Вест Хэм Юнайтед».

Моуринью: если бы использовались видеоповторы, то в основное время была бы ничья
Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед" Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед ФК Реал Мадрид Жозе Моуринью
Новости. Футбол
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