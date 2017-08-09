Сесар Навас примет решение о своём будущем 21 августа

Окончательное решение о завершении либо продолжении активной карьеры защитник Сесар Навас примет 21 августа. Об этом испанский игрок сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
«Решение относительно своего спортивного будущего приму 21 августа. На этот день у отца назначена важная встреча с докторами, которые его оперировали. Если они скажут, что операция прошла успешно, я продолжу играть в футбол», — сказал Навас.
Напомним, что Сесар Навас планировал продолжить карьеру в казанском «Рубине», но в разгар летнего сбора в Австрии покинул расположение клуба в связи с болезнью отца.
Сесар Навас рассказал, при каком условии возобновит карьеру