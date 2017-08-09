Спортивный директор «Милана» подтвердил интерес к Обамейянгу, Косте и Калиничу

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли подтвердил, что в сферу интересов россонери входят нападающий «Фиорентины» Никола Калинич, форвард «Челси» Диего Коста и игрок дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг.
«Если бы мы приобрели Обамейянга, это была бы судьба. Он был первым игроком, которого я просматривал вживую. Калинич и Коста находятся в нашем списке. Мы работаем над этими трансферами», — цитирует Мирабелли Football Italia.
Напомним, что Диего Коста не принимал участия в предсезонном турне «Челси» и руководство готово его продать. Что касается Калинича и Обамейянга, представители «Фиорентины» и «Боруссии» расставаться с игроками не собираются.
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