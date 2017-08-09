Переход Сигурдссона из «Суонси» в «Эвертон» за € 50 млн может сорваться

Руководство «Эвертона» насторожено тем, что сделка с «Суонси Сити» по поводу приобретения полузащитника Гилфи Тора Сигурдссона может сорваться. Ранее главный тренер «ирисок» Рональд Куман сообщил, что переход близок к завершению — в СМИ говорилось о трансфере стоимостью £ 45 млн (около € 50 млн).
Однако, как сообщает The Telegraph, недавно «Суонси» решил пересмотреть условия сделки, и теперь переход Сигурдссона может не состояться.
В прошлом сезоне Гилфи Сигурдссон, чей контракт действует до лета 2020 года, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач в 38 матчах АПЛ.
Куман подтвердил, что «Эвертон» близок к покупке Сигурдссона у «Суонси»