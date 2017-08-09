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«Барселона» надеется оформить переход Коутиньо до матча за Суперкубок Испании

9 августа 2017, среда. 10:58 Футбол

Руководство «Барселоны» прикладывает усилия, чтобы оформить переход Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» как можно скорее. Marca сообщает, что каталонцы надеются осуществить трансфер до 12 августа. Спешка обусловлена тем, что 13 августа «Барселоне» предстоит провести первый матч за Суперкубок Испании с «Реалом» и в клубе хотят, чтобы Коутиньо принял участие в матче.

Накануне в СМИ появилась информация, что «Барселона» договорилась с «Ливерпулем» о трансфере 25-летнего полузащитника. Сумма сделки с учётом бонусов может достичь € 120 млн.

Ранее руководство «Ливерпуля» неоднократно опровергало возможный уход Коутиньо, отмечая, что бразилец не продаётся.

ESPN Deportes: «Барселона» договорилась о трансфере Коутиньо за € 90 млн
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Ливерпуль ФК Барселона ФК Реал Мадрид Филиппе Коутиньо Трансферы
Новости. Футбол
9 августа 2017, среда
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