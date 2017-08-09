М. Фернандес: против ЦСКА всегда играют с ещё большим рвением и желанием

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в преддверии выездного матча 5-го тура РФПЛ с «Тосно» поделился своими ожиданиями. Встреча состоится 9 августа, начало игры — в 20:00 по московскому времени.
«Выездные матчи всегда сложные. Впереди непростая игра. „Тосно“ выиграл в предыдущем туре, подходит к матчу в хорошем настроении. Против нас всегда играют с ещё большим рвением и желанием. Мы должны сыграть самым лучшим образом, чтобы набрать три очка», — цитирует Фернандеса официальный «Твиттер» столичного клуба.
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