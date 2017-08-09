Алексис пропустит матч 1-го тура АПЛ с «Лестером»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес пропустит стартовый матч своего клуба с «Лестер Сити» в чемпионате Англии. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный тренер «канониров» Арсен Венгер.
«У Санчеса были боли в животе, которые он ощутил в воскресенье утром. Он выбыл, но ненадолго. Пропустит одну или две недели. Конечно, Алексис Санчес — это потеря для нас», — цитирует французского специалиста The Telegraph.
При этом Венгер отметил, что что отсутствие чилийского форварда никак не связано со слухами по поводу его будущего. Матч «Арсенал» — «Лестер» запланирован на 11 августа.
Алексис рассказал партнёрам по «Арсеналу», что готов остаться в клубе на сезон