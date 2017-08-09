Перес: «Реал» постарается обыграть «Барселону» так же, как и «Манчестер Юнайтед»

Президент «Реала» Флорентино Перес поделился ожиданиями от двухматчевого противостояния за Суперкубок Испании с «Барселоной». Первая игра состоится 13 августа, а ответная — 17 августа.
«У «Барселоны» отличная команда. Нас ждут два очень трудных матча. Мы постараемся обыграть их так же, как сделали это в матче с «Манчестер Юнайтед», — цитирует Переса Marca.
Накануне «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Первый матч за Суперкубок Испании подопечные Зинедина Зидана проведут в Барселоне.
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