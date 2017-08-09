Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко с места событий, сейчас стадион «Открытие Арена», на котором проводит домашние матчи «Спартак», оцеплен. Работников стадиона эвакуировали ещё в 8 утра. Всё это время они просто стоят на улице.
На место прибыло несколько пожарных машин и карет скорой помощи. Работников стадиона и болельщиков, желающих купить билеты на сегодняшний матч с «Арсеналом», к стадиону не пускают под предлогом проведения учений. Ранее стало известно, что полиция задержала мужчину за сообщение об угрозе взрыва на стадионе.
Сегодня, 9 августа, на «Открытие Арене» должен пройти матч 5-го тура РФПЛ «Спартак» — «Арсенал». Начало – в 19:30 мск.
На «Открытие Арену» не пускают работников стадиона и желающих купить билеты
На «Открытие Арену» не пускают работников стадиона и желающих купить билеты