8 августа вечером на газоне стадиона «Арена Химки» прошла футбольная тренировка для детей. Шанс потренироваться получили участники турнира дворовых команд, который не так давно прошёл в микрорайоне Сходня. Приятным сюрпризом для ребят стал футбольный мастер-класс от многократных чемпионов России в составе московского «Спартака» Дмитрия Ананко и Александра Ширко, а также действующего игрока, капитана «Химок» Николая Тюнина.
На занятие пришли дети от 4 до 16 лет, которых тренеры разбили на четыре группы. Самых младших взял под опеку Николай Тюнин, со средней возрастной группой занимался Александр Ширко, с самыми старшими — Дмитрий Ананко. Вечернее занятие для всех началось с лёгкой разминки, а завершилось полноценной «двусторонкой», сообщает пресс-служба подмосковной арены.
Инициатива проведения мероприятия принадлежит генеральному директору АУ «Арена Химки», члену совета депутатов городского округа Химки Александру Зайцеву. Александр Сергеевич заметил, что такое мероприятие обязательно добавит мотивации мальчишкам, мечтающим добиться успехов на профессиональном уровне.
Ананко, Ширко и Тюнин провели на «Арене Химки» тренировку для детей