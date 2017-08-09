На стадион «Открытие Арена» стали запускать работников после эвакуации

Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко, на стадион «Открытие Арена» стали запускать работников арены. Сегодня в 8:00 мск все работники стадиона были эвакуированы. До сих пор остаётся не до конца ясным, что стало причиной этого.
Спасатели МЧС, аварийная служба и охрана стадиона отказываются от комментариев по поводу случившегося. На территории стадиона продолжают работать сотрудники полиции и кинологической службы.
Утренняя эвакуация никак не отразится на проведении сегодняшнего матча 5-го тура РФПЛ «Спартак» — «Арсенал», который состоится на «Открытие Арене» и начнётся в 19:30 мск.
На «Открытие Арену» не пускают работников стадиона и желающих купить билеты