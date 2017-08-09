«Челси» проявляет интерес к защитнику «Валенсии» Канселу

Защитник «Валенсии» и сборной Португалии Жоау Педру Каваку Канселу попал в сферу интересов «Челси». Об этом сообщает Sky Sports. Скауты «Челси» просматривали португальца в ходе молодёжного чемпионата Европы и решили вернуться к кандидатуре 23-летнего футболиста перед стартом сезона.
Жоау Канселу играет в «Валенсии» с 2015 года, куда за € 15 млн перешёл из «Бенфики». Его контракт с «летучими мышами» действует до лета 2021 года.
В прошлом сезоне Конселу принял участие в 35 матчах испанской Примеры, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
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