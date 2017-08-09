Зидан: Иско заслуживает продления контракта с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА ответил на вопрос, заслуживает ли Иско того, чтобы продлить контракт. Испанец стал автором одного из двух голов своей команды.
«Да, да, он заслуживает продления контракта. За тот гол, который он забил, за свой уникальный стиль игры. Иско становится всё лучше», — цитирует Зидана AS.
Ранее сам Иско рассказал, что в скором времени продлит контракт с «Реалом». Действующий договор 25-летнего полузащитника истекает летом 2018 года.
Иско сообщил, что скоро продлит контракт с «Реалом»