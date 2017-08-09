«Спартак» попросил болельщиков прибыть на матч с «Арсеналом» заблаговременно

Московский «Спартак» обратился к болельщикам и попросил их прибыть на сегодняшний домашний матч 5-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» заблаговременно. Начало встречи — в 19:30 мск.
Сегодня в 8:00 мск все работники стадиона «Открытие Арена» были эвакуированы. До сих пор остаётся не до конца ясным, что стало причиной этого. На территории стадиона работали сотрудники полиции и кинологической службы, но опасных предметов не обнаружили.
«Уважаемые болельщики! Сообщаем вам о том, что схема движения зрителей к трибунам временно изменена. Проход к сектору D через Восток полностью закрыт. Просим следовать указателям на территории стадиона и подсказкам стюардов. Прибывайте на «Открытие Арену» заблаговременно! Вход для зрителей будет открыт в 17:30», — говорится на официальном сайте «Спартака».