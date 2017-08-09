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Бышовец: «Фенербахче»? Если Дзюба нужен Манчини, то он останется в «Зените»

9 августа 2017, среда. 13:37 Футбол

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал интерес «Фенербахче» к нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.

«Возможность перехода Артёма Дзюбы в «Фенербахче» очень трудно оценить. Сейчас вокруг Артёма ходит много разговоров, все обсуждают его игру и отсутствие в стартовым составе. Я склонен считать, что Роберто Манчини рассчитывает на Дзюбу. Если это так, то Артём точно останется в «Зените», ему нет нужды уезжать в Турцию», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

В Турции сообщили, что «Фенербахче» начал переговоры о трансфере Дзюбы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Фенербахче Анатолий Бышовец Артём Дзюба Трансферы
Новости. Футбол
9 августа 2017, среда
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