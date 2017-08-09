«Халл Сити» объявил о переходе Себастьяна Ларссона

Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон продолжит карьеру в «Халл Сити». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
32-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал однолетний контракт. Ларссон уже приступил к тренировкам в составе «Халл Сити».
«Я рад быть здесь и с нетерпением жду первую игру. У меня были некоторые варианты, но я чувствовал, что это наилучший для меня», — сказал Ларссон.
На протяжении карьеры Себастьян Ларссон играл за «Арсенал» и «Бирмингем Сити», а с 2011 года выступал в составе «Сандерленда». В футболке «чёрных котов» швед провёл 203 матча, забил 14 голов и отдал 23 результативные передачи.
Фото Себастьяна Ларссона в футболке «Халл Сити» можно посмотреть в «Твиттере».
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