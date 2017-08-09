Юсупов: без лимита в «Зените» были бы одни аргентинцы, в «Спартаке» — бразильцы

Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов, выступающий на правах аренды за «Ростов», поделился мнением, нужен ли российскому футболу лимит на легионеров.
«В „Динамо“ стабильно играли семь русских в составе, проблема лимита там вообще не стояла. А в „Зените“… Мне сложно судить. Может, какую-то помощь мне это и оказало. Пусть каждый считает так, как хочет. У меня своё мнение.
Скажу одно: если бы не ограничения на легионеров, то за «Зенит» играли бы сейчас 11 аргентинцев, а за «Спартак» – 11 бразильцев. И боролись бы они между собой за чемпионство. А россияне собрались бы в командах поскромнее. Но что бы это дало? Мне кажется, ничего хорошего», — сказал Юсупов.
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