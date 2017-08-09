«Амкар»: наши болельщики проявили настоящую верность в трудные для команды дни

«Амкар» после домашнего матча 5-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0) поблагодарил своих болельщиков за поддержку. Для пермяков это набранное очко стало первым в нынешнем сезоне.
«Футбольный клуб «Амкар» благодарит любителей футбола, оказавших нашей команде горячую и искреннюю поддержку на матче с «Уфой». В трудные для команды дни эти эмоции особенно ценны и дороги. Легко поддерживать футболистов, когда они побеждают, но настоящая верность и преданность клубу проявляется именно на таких турнирных отрезках, один из которых сейчас преодолевает «Амкар».
Надеемся, что добрая и позитивная атмосфера на «Звезде» сохранится и впредь, и мы все будем беречь её: футболисты – хорошей самоотверженной игрой, болельщики – дружной поддержкой, а организаторы матчей – приятными сюрпризами, которые сделают обстановку на стадионе яркой и праздничной», — говорится на официальном сайте «Амкара».