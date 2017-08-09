Паредес сравнил тренировки Спаллетти и Манчини

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес рассказал, что в тренировочном процессе наставника петербургского клуба Роберто Манчини, а также бывшего рулевого «Ромы» Лучано Спаллетти, с которым он работал до переезда в Санкт-Петербург, немало общего.
«Они похожи, общего у Спаллетти и Манчини действительно много. Отдельно я бы отметил, что схожи их требования ко мне. В «Зените» мне не пришлось как-то перестраиваться, я прекрасно понимаю, чего ждёт от меня Мистер, потому что того же на поле ждал от меня в «Роме» Спаллетти.
Как я уже сказал, я понимаю, чего ждёт от меня Мистер, и стараюсь соответствовать тому футболу, который проповедует Манчини. Я провёл лишь несколько официальных игр за «Зенит», так что о стопроцентной сыгранности говорить ещё рано, но процесс адаптации идёт успешно", — цитирует Паредеса официальный сайт клуба.