СМИ: «Спартак» сделал «Фенербахче» новое предложение по Нойштедтеру

Турецкие СМИ сообщили, что «Спартак» сделал «Фенербахче» новое предложение по трансферу полузащитника Романа Нойштедтера. Данные о предложенной сумме в интернет-изданиях разнятся. Futbol Arena пишет, что «Спартак» увеличил предложение по 29-летнему футболисту до € 5 млн, тогда как Milliyet сообщает о € 3,5 млн.
Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе ранее выразил мнение, что Нойштедтер — не то усиление под Лигу чемпионов, в котором нуждается «Спартак».
Нойштедтер стал игроком «Фенербахче» летом 2016 года, а до этого играл за «Шальке-04».