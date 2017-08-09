СМИ: «Зенит» согласился отпустить Жулиано в Турцию в аренду с правом выкупа

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано близок к переходу в «Фенербахче», утверждает турецкое интернет-издание Milliyet.
Отмечается, что «Зенит» отклонил первое предложение «Фенербахче», однако в итоге стороны договорились об аренде с правом выкупа. Ожидается, что Жулиано прилетит в Стамбул уже завтра, 10 августа.
На прошлой неделе Жулиано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером подтвердил, что может уйти из петербургского клуба: «Я не рад тому, что могу покинуть Санкт-Петербург. Мне нравится город, комфортно тут себя чувствую, адаптировался к русскому языку, футболу и культуре. Но мне нужно играть. В следующем году пройдёт чемпионат мира. Мечтаю стать его частью».