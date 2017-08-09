Мостовой: Луан в «Спартаке»? От сильного футболиста никто никогда не откажется

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал интерес клуба к нападающему «Гремио» Виере Луану.
«Нужен ли Виера Луан «Спартаку» сейчас? Помнится, как в прошлом году они купили Луиса Адриано из «Милана», хоть он и был в непонятном состоянии. Но в итоге заиграл. А от хорошего и сильного футболиста никто никогда не откажется, если клуб его ещё и по финансам тянет. Да, будет трое нападающих, кто-то будет сидеть. Ротация состава всегда зависит от взгляда и вкуса тренера. Посмотрим, что решит Каррера», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.
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