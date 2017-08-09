Даудов: приобретение Исмаэля было приоритетной задачей «Ахмата»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов подтвердил переход полузащитника Исмаэля из «Кальмара», отметив, что трансфер бразильца был приоритетной задачей российского клуба. Об этом Даудов написал на своей странице в "Инстаграме".
«Дорогие друзья! Во время представления новых игроков в период подготовительных сборов я сообщал, что клуб продолжит работу на трансферном рынке до завершения заявочной кампании. Сегодня мы подписали контракт сроком на четыре года с полузащитником шведского клуба «Кальмар», бразильцем Исмаэлем Силва Лимой. Исмаэль играет на месте опорного полузащитника. Эта позиция нуждалась в усилении. Главный тренер Олег Кононов тщательно следил за карьерой футболиста, и его приобретение было приоритетной задачей клуба в летнее межсезонье. Долгие переговоры завершились успешно, и футболист перешёл в наш клуб. Присутствие в команде группы бразильцев и других испаноговорящих партнёров поможет Исмаэлю быстро адаптироваться. Я желаю нашему новичку удачи и говорю: «Добро пожаловать в «Ахмат», — говорится в сообщении.