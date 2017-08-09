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Силкин: «Динамо» выиграет у «Ростова», если забьёт первым

9 августа 2017, среда. 16:02 Футбол

Экс главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился своими ожиданиями перед матчем 5-го тура РФПЛ «Ростов» — «Динамо». Встреча состоится сегодня, начало игры — в 20:00 мск.

«Игра будет очень трудной для «Динамо». В первую очередь потому, что в Ростове сейчас жарко. Игрокам Леонида Кучука помогут свои болельщики. Дома играть всегда легче. Хотелось бы, чтобы после домашней победы бело-голубые продолжили набирать очки. Многое сегодня будет зависеть от того, кто первый допустит ошибку. «Динамо» выиграет, если забьёт первым.

В этом сезоне для подопечных Юрия Калитвинцева совершенно не важно, какое место занять в турнирной таблице. Главная задача сейчас – становление команды. Я вижу, что некоторые игроки только набираются опыта игры в Премьер-Лиге. Ребята нервничают, иногда выбиваются из колеи. Ведь игроков набирали для решения другой задачи – вернуться из ФНЛ. А те незначительные усиления, которые сделаны перед этим сезоном, не позволят команде бороться за какие-то высокие места», — сказал Силкин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Чёрным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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9 августа 2017, среда
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