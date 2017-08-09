Горшков: «Зенит» победит «Урал» со счётом 2:0, а Кокорин продолжит голевую серию

Экс-полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился впечатлениями от игры команды в этом сезоне и дал свой прогноз на матч 5-го тура чемпионата России «Урал» — «Зенит». Игра состоится сегодня. Начало — в 17:30.
«Думаю, Роберто Манчини сегодня прибегнет к ротации состава. Против «Спартака» играли сильнейшие, но обойма у «Зенита» большая. К тому же, если выпустить игроков, которые меньше выходят на поле, у них будет серьёзный дополнительный стимул проявить себя. Это поможет избежать недооценки соперника. Но часть игроков выходивших со «Спартаком», останутся в составе. Например, Александр Кокорин, который сейчас в хорошей форме. Уверен, что ему под силу забить «Уралу», и он продолжит свою голевую серию.
До матча со «Спартаком» у меня не было уверенности, что «Зенит» — главный фаворит чемпионата. Сейчас такие мысли появились. С такой игрой подопечные Манчини действительно могут стать чемпионами. А сегодня «Зенит» победит «Урал» со счётом 2:0», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Чёрным.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.