Пономарёв: Помазун может психологически сломаться в матче с «Тосно»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 5-го тура РФПЛ, в котором «армейцы» на выезде сегодня сыграют с «Тосно».
«Ожидания от матча с «Тосно» у меня тревожные. Так как Игорь Акинфеев снова не сыграет, победить будет гораздо сложнее. Илья Помазун очень нервозно провёл прошлый матч. Если сегодня сыграет так же, как с «Рубином», парень может психологически сломаться. Одноклубники должны ему помочь – плотнее встречать соперника, не давать бить по воротам.
«Тосно» выиграл последний матч, поэтому будет играть в атакующий футбол и испытывать некий эмоциональный подъём. Это для них может обернуться серьёзными последствиями, потому что у ЦСКА есть кому завершать атаки. «Армейцы» выиграют 1:0, и Витиньо забьёт – давно он что-то не отличался. Разгрома точно не будет. Если ЦСКА забьёт, то чуть-чуть сядет в оборону и будет меньше думать об атаке», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.