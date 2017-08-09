«Зенит»: мы на месте! Выходим, просим заметить, через переднюю дверь

«Зенит» опубликовал в социальной сети сообщение, что команда прибыла на место проведения выездного матча 5-го тура с «Уралом». Встреча состоится сегодня, начало игры — в 17:30 мск.
«На месте! Выходим, просим заметить, через переднюю дверь», — говорится в официальном «твиттере» петербургского клуба.
Данное сообщение, вероятно, связано со штрафами, которые ранее выписывал КДК тульскому «Арсеналу» за то, что футболисты этой команды выходили из автобуса не только из передней двери.
Позже глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что КДК временно не будет штрафовать за технический регламент, так как он утверждён только общим собранием РФПЛ.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «Твиттере».
КДК временно отказался от практики штрафов за неправильный выход из автобуса