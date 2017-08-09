Краневиттер в запасе «Зенита» на матч с «Уралом»

Менее часа осталось до начала матча 5-го тура РФПЛ «Урал» — «Зенит». Предлагаем вашему вниманию составы команд. Отметим, что у гостей в запасе остался новичок Матиас Краневиттер, который накануне перешёл в «Зенит» из «Атлетико».
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев, Емельянов, Кулаков, Ильин, Бикфалви.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Данцев, Чернов, Динга, Бавин, Евсеев, Щербаков, Глушков, Портнягин, Лунгу.
«Зенит»: Лунёв, Терентьев, Кришито, Нету, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси, Шатов.
Запасные: М. Кержаков, Лодыгин, Анюков, Карпов, Жирков, Нобоа, Жулиано, Краневиттер, Дзюба, Полоз.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:30 мск.
Напарник Паредеса, приятель Мамманы и Дриусси. Кто такой Матиас Краневиттер
Матиас Краневиттер – новая покупка «Зенита». Рассказываем о молодом полузащитнике, который не пригодился мадридскому «Атлетико».