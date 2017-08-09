Бывший нападающий ЦСКА Страндберг стал игроком «Мальмё»

Нападающий Карлос Страндберг, известный в России по выступлению за ЦСКА, продолжит карьеру на родине в Швеции. Футболист, права на которого принадлежали «Брюгге», перешёл в «Мальмё», сообщает пресс-служба шведского клуба.
Карлос Страндберг подписал с «Мальмё» контракт, рассчитанный до 2021 года. В новой команде 21-летний швед будет играть под 8-м номером.
«Считаю возможность выступать за «Мальмё» фантастической. Это для меня новый опыт и возможность выступать за хороший клуб, который всегда борется за титулы. А у меня менталитет победителя», — сказал Страндберг.
Фото Страндберга в футболке «Мальмё» можно посмотреть в «Твиттере».
Экс-форвард ЦСКА Страндберг близок к переходу в «Мальмё»