Шекспир: Марез никуда не уйдёт, пока «Лестер» не получит разумное предложение

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Рияда Мареза в «Рому».
«Мы хотим быть клубом, который покупает сильных игроков, а не продаёт их. Мы знаем, что Марез хочет уйти, он сам честно об этом сказал, но пока мы не получим разумное предложение, Рияд останется в „Лестере“.
Слухи никак не влияют на Мареза, он остаётся сосредоточенным. Он полностью сфокусирован на тренировках и ведёт себя как настоящий профессионал", — цитирует Шекспира Sky Sports.
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