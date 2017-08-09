Полузащитник «Монпелье» Будебуз перешёл в «Бетис»

Полузащитник сборной Алжира и французского «Монпелье» Ряд Будебуз продолжит карьеру в Примере. 27-летний футболист подписал четырёхлетний контракт с «Бетисом», сообщает официальный сайт испанского клуба.
Будебуз является воспитанником «Сошо», из которого в 2013 году он перешёл в «Бастию». С 2015 года хавбек стал выступать в составе «Монпелье». В минувшем сезоне алжирец провёл 33 матча в чемпионате Франции, забил 11 голов и отдал девять результативных передач.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Бетиса».
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