Борини: я часто начинал сезон запасным, конкуренция меня мотивирует

Новичок «Милана» Фабио Борини отметил, что не боится высокой конкуренции в итальянском клубе.
«Я всегда много работал и часто начинал сезон, считавшись запасным, но потом всякий раз отвоевывал своё место в ротации. Конкуренция просто мотивирует меня, заставляет стремиться к лучшему.
Было очень приятно дебютировать на «Сан-Сиро» в квалификации Лиги Европы. Несмотря на то что на дворе только начало августа, на трибунах было очень много болельщиков, а это крайне важно", — сказал Борини в интервью Mediaset Premium.
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