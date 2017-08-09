Фанаты «Гремио» устроят акцию, чтобы предотвратить переход Луана в «Спартак»

В преддверии возможного перехода нападающего «Гремио»Луана в московский «Спартак» тысячи болельщиков бразильского клуба собираются прийти в аэропорт и выстроиться в оцепление, чтобы помешать игроку уехать в Россию.
Информация о соответствующем мероприятии в аэропорту Порту-Алегри, которое запланировано на 11 августа, появилась в «Фейсбуке». На данный момент уже более 6 тыс. пользователей поставили отметку о том, что примут участие в акции.
Ранее в бразильских СМИ сообщалось, что «Спартак» и «Гремио» согласовали трансфер Луана за € 25 млн.
Глава «Гремио» — об уходе Луана в «Спартак»: сердце разбито, но это необходимо