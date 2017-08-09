Гамула: «Спартак» уже чуть ли не похоронили. Нельзя так

Бывший главный тренер молодёжной команды «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о неудачном старте сезона «Спартака».
«Увольнять Карреру, увольнять Реброва… В этой команде всегда кого-то обсуждают. Правильно Ребров сказал. «Вы ещё три месяца назад восхваляли банду, взявшую золото». Блин, как можно за три месяца полностью поменять свою точку зрения? Один и тот же человек! Сначала кричишь, как любишь «Спартак», а после ошибки Реброва уже чуть ли не выгоняешь его. Все ошибаются: и Лодыгин, и Акинфеев. Обидно, что свои же болельщики так относятся.
Ну да, проиграли крупно «Зениту». Но это первое поражение в чемпионате! Да и «Зенит» уже не тот, что был в прошлом сезоне. Сейчас кому угодно будет сложно в Питере. Как там Дзюба говорил? Половина болельщиков красно-белых – сектанты. Так нельзя. Если переживаешь за клуб, то переживай до конца – и в горе, и в радости. А уже после сезона делай выводы. А то уже чуть ли не похоронили команду, предвещают борьбу за выживание. Нельзя так», — сказал Гамула.