Мостовой: «Спартак» обязан побеждать «Арсенал», а Реброва трогать не нужно

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура РФПЛ, в котором красно-белые примут на своём поле тульский «Арсенал».
«Сегодня «Спартак» просто обязан выигрывать. Но разгромит ли? Это будет зависеть от того, как быстро подопечные Массимо Карреры забьют первый гол. «Арсенал» — тяжёлая и вязкая команда, поэтому спартаковцам сегодня придётся нелегко. Будет трудная победа.
Много критики сейчас льётся в сторону «Спартака» после матча с «Зенитом». Да проиграл, но когда был первый гол забит? У питерцев до открытия счёта моментов вообще не было, а потом залетало всё. Нельзя сказать, что красно-белые не подготовились. Полтора месяца команда тренировалась, и всего четыре тура сыграно. Просто такие матчи бывают у них порой. Вон в прошлом сезоне у них было много таких неважных игр, но в итоге-то что вышло? Даже если сейчас «Спартак» победит «Арсенал», а потом ещё и ныне плохой ЦСКА, то команда Карреры уже будет в тройке. Поэтому рано ещё торопить события и делать выводы.
Артём Ребров допустил ошибку и пропустил пятый мяч. При счёте 1:4 можно было и не такое сделать, на результат это не повлияло. Если бы он это закинул при 0:0, то другой разговор. Но почему его сейчас нужно убирать? Моё мнение – сейчас его трогать не нужно», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Арсенал». Начало встречи — в 19:30 мск.