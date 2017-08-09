«Тосно» — ЦСКА: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч пятого тура российской футбольной Премьер-Лиги «Тосно» — ЦСКА. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.
«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Абазов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Казаев, Роша, Карницкий, Заболотный, Марков.
ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Васин, Фернандес, Натхо, Головин, Миланов, Чалов, Оланаре.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РФПЛ «Тосно» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.