«Ростов» — «Динамо»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ростова» и московского «Динамо» на матч 5-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня на стадионе «Олимп-2».
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачёв, Байрамян, Могилевец, Зуев, Дядюн.
Запасные: Абаев, Гошев, Устинов, Бобен, Киреев, Юсупов, Думбия, Майер, Кинтеро, Эззатоллахи, Шомуродов.
«Динамо»: Шунин, С. Терехов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Зотов, Панченко, Катрич, Ташаев, Сов, Вандерсон.
Запасные: Нарубин, Лещук, Белоруков, Козлов, Рыков, Соснин, Сапета, Темников, Кузьмин, Луценко, Погребняк, Бечирай.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Динамо». Начало встречи — в 20:00 мск.