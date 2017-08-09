«Уотфорд» объявил о переходе Грэя из «Бёрнли» за рекордную для клуба сумму

«Уотфорд» объявил о переходе нападающего Андре Грэя из «Бернли». 26-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на пять лет, информирует официальный сайт «Уотфорда».
Сумма трансфера стала рекордной за всю историю «Уотфорда». По слухам, клуб заплатил за нападающего £ 18,5 млн (около € 20,5 млн).
В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги форвард провёл 32 матча (26 — с первых минут), в которых забил девять голов (два — с пенальти), отдал три результативные передачи и получил две жёлтые карточки.