Кверквелия: Хави Грасия просто клоун, он вообще не футбольный тренер

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия, ранее принадлежавший «Рубину», рассказал о своём отношении к экс-наставнику казанцев Хави Грасии.
«Грасию я никогда не уважал как тренера. Особенно после всего, что он со мной сделал. Такой я человек: когда вижу, что меня обманывают, не могу иначе. Грасия – вообще не футбольный тренер, а какой-то другой. У меня в «Рубине» при нём было всё, кроме футбола. Почему так вышло – пусть Грасия сам ответит, я не буду. Я там был лишний человек. Сидел и просто ничего не делал. Выходил на тренировку без желания. Какой был смысл, если я всё равно знал: играть не буду? Десять игр я не мог попасть в заявку, а мне говорили: «У тебя паспорт иностранца». Про других защитников и их уровень говорить не буду, проблема у меня была с тренером. Он просто клоун.
Когда уезжал в аренду в «Локо», он сказал: «До свидания, удачи». И ещё, я помню, мы уже в полуфинале Кубка были, и Грасии я сказал: «Посмотри финал в Сочи, мы там будем и кубок возьмём». Конфликта-то у нас не было, всё проще: я только тренировался, а на игры Грасия меня не ставил. Приходил на занятия, работал и ехал домой», — сказал Кверквелия в интервью «Матчу».