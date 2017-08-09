Колумнист: «Спартак» выбрал лучшего на сегодня игрока из чемпионата Бразилии

Колумнист газеты Zero Hora Леандро Оливейро прокомментировал интерес «Спартака» к нападающему «Гремио» Виере Луану.
«Спартак» выбрал лучшего игрока, выступающего в Бразилии на данный момент. Это топ-футболист. Он знает, что делать с мячом и без него. Чувствует свободные пространства и использует их максимально. Он может играть центральным атакующим полузащитником в схеме 4-2-3-1, а может исполнять функции ложной девятки. В «Гремио» он играл под нападающим Лукасом Барриосом. Учитывая, в какой форме Луан, будет неудивительно, если его в эту пятницу Тите вызовет в сборную Бразилии.
Единственное, о чём стоит беспокоиться «Спартаку», — адаптация. Луан – уличный парень из весьма криминального города Бауру. Ему требуется поддержка для того, чтобы прижиться в новой культурной среде. Но вы можете не волноваться, инвестиции «Спартака» будут оправданы. Каждый евроцент!" — сказал Оливейро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.