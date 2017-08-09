Модрич пропустит матч с «Барселоной» за Суперкубок из-за карточки в 2014 году

Полузащитник «Реала» Лука Модрич не сможет помочь своей команде в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной», сообщает AS.
31-летний хорватский футболист будет вынужден отбыть автоматическую дисквалификацию за красную карточку в ответном матче за Суперкубок Испании 2014 года с «Атлетико». Тогда «Реал» после домашней ничьей в первом матче (1:1) уступил на выезде «Атлетико» в ответной игре (0:1) и проиграл противостояние за Суперкубок.
Первый матч за Суперкубок Испании 2017 года «Реал» проведёт в Барселоне 13 августа, а ответная встреча в Мадриде состоится 17 августа.
Модрич: никогда не устаю от побед