Румменигге: Неймар стоит дороже «Альянц-Арены», а она для «Баварии» важнее

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал переход нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».
«Я спросил себя, услышав о том, сколько „ПСЖ“ заплатил за Неймара: что важнее – Неймар или «Альянц-Арена»? Почти сразу стало понятно, что «Альянц-Арена» важнее. Трансфер Неймара в общей сложности стоил бы ещё дороже, если добавить затраты на зарплату и так далее. У „Баварии“ другая философия», — цитирует Румменигге Sport Bild.
«Бавария» в 2010 году могла подписать Неймара за € 24 млн, но отказалась от сделки. «ПСЖ» приобрёл Неймара за € 222 млн, а «Альянц-Арена» обошлась мюнхенцам в € 340 млн.
Бабло побеждает скуку. Почему Неймар прав, покинув «Барселону»
Неймар рискнул, хотя мог до пенсии собирать деньги, голы и трофеи под прикрытием великих одноклубников. И в этом он круче даже Месси.